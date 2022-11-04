Bipolar rahatsızlığı nedeniyle cezası bozulmuştu; tahliye talebi de reddedildi



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, arkadaşı İslam Yalçın'ı (33) tabancayla yaralayıp, belden aşağısının felç olmasına neden olan Enes Öztürk´e (33), 15 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Yargıtay, askerlik hizmetinden psikolojik rahatsızlığı nedeniyle erken terhis olan, bipolar bozukluğu teşhisiyle tedavi gören sanığın mahkemede cezai ehliyetinin olup olmadığına bakılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılanan Öztürk, duruşmada tahliye talep ederken, tutukluğun devamına karar verilip, duruşma ertelendi.

Olay, 26 Temmuz 2017´de, Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Enes Öztürk, arkadaşı İslam Yalçın'ın evine gitti. Öztürk, kapıyı açan Yalçın'a tabancayla ateş etti. Arkadaşını teyzesiyle ilişki yaşadığı için vurduğunu ileri süren Öztürk tutuklanırken, hastanede tedaviye alınan Yalçın'ın ise belden aşağısı felç oldu. Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında Enes Öztürk´ü 14 yıl 27 ay hapisle cezalandırdı. Yerel mahkemenin verdiği karar, 2021 yılının Eylül ayında İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Olay, `kasten öldürmeye teşebbüs´ olarak değerlendirilerek Enes Öztürk´e 15 yıl 20 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINMASINI İSTEDİ

Sanık avukatının karara itirazı üzerine dosya, Yargıtay´a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Enes Öztürk´ün 2014 ve 2015 yıllarında Düzce Üniversite Hastanesi´nde `bipolar duygu durum bozukluğu´ teşhisiyle tedavi gördüğü, askerlik hizmetinin 6´ncı ayı içerisinde muaf tutulup terhis edildiğine dikkat çekerek, cezai ehliyeti olup olmadığına dair akıl sağlığı raporu alınması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Yargıtay´ın bozma kararının ardından Enes Öztürk, Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Öztürk, SEGBİS üzerinden katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu. Söz alan Öztürk, "Cezaevinde geçirdiğim süre ve ceza miktarı göz önüne alındığında tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin 2017´den beri tutuklu olduğunu belirterek "Müvekkil 64 aydır tutuklu, mart ayında sevk edileceği raporun gelmesi ve tekrar Yargıtay süreci göz önüne alındığında müvekkilimin tahliyesini istiyorum" diye konuştu.

İslam Yalçın´ın avukatı da önceki karara direnilmesini isterken, "Alkol etkisinde keyfekeder işlenen bu eylemle müvekkilim sakat kalmıştır. Yürüyemeyecektir" dedi.

Savcı, tutuklamanın tedbir olduğunu, delillerin toplandığını belirterek sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de rapor sürecinin beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-11-04 16:28:58



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