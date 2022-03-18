Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli
ABONE OL

Zonguldak-İstanbul karayolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, kar nedeniyle uzun araç geçişlerine kapatıldı

Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli
Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli
0:00 / 0:00
AA

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan karayolunda zor anlar yaşadı.

Araçlar rampaları çıkmakta zorlanırken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

AA'nın haberine göre; güzergahta ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçların lastiklerine zincir taktı.

Öte yandan, kar nedeniyle bazı araçların kaza yaptığı kara yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatarları Eskişehir'de
GÜNDEM Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatarları ...
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Polislerin 'şark' görev sürelerini düşüyor
GÜNDEM Polislerin 'şark' görev sürelerini düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil oldu! 18 Mart 2022 yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
GÜNDEM Kar tatilleri haberi yine peş peşe geldi!
Son dakika: Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü
GÜNDEM Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü
Bakan Akar'dan 7 yıllık terör bilançosu
GÜNDEM Bakan Akar'dan 7 yıllık terör bilançosu
Son dakika: 14 Mart'ta doktora yapılan saldırıda yeni gelişme
GÜNDEM 14 Mart'ta doktora yapılan saldırıda yeni gelişme
THY, 100 seferini iptal etti
GÜNDEM THY, 100 seferini iptal etti
Son dakika: Kuvvet komutanlarının testi pozitif çıktı
GÜNDEM Kuvvet komutanlarının testi pozitif çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.