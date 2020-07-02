Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce ligin 18 Temmuz'da başlayacağının duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Zonguldak Kömürspor'da futbolcular ile teknik heyete Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Daha sonra TFF'nin 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin oynatılmayacağını açıklaması üzerine futbolcuların memleketlerine döndüğü, Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkan bir oyuncunun ise Konya'da karantina altına alınıp, ikinci test için de örnek verdiği bildirildi.

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, yaşanan durumla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

"Bir futbolcumuzun yapılan ilk testi pozitif çıktı." diyen Caner, "İkinci test için örnek verdi. Durumunu yakından takip ediyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine diğer oyuncularımız da 14 gün süreyle evlerinde karantinada olacaklar. Onların da sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.