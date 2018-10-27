Zonguldak Kömürspor - Tuzlaspor maçı rakamları

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Tuzlaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Zonguldak Kömürspor 11 puanla 10. sırada, Tuzlaspor 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Zonguldak Kömürspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tuzlaspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Zonguldak Kömürspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tuzlaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zonguldak Kömürspor önceki hafta Bozüyükspor mücadelesinde 3-0 kazandı.

Tuzlaspor ise Kırıkhanspor maçında 2-2 berabere kaldı.

Zonguldak Kömürspor, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Tuzlaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tuzlaspor, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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