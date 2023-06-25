Zonguldak Limanı'nda 'mayın' paniği

Zonguldak Limanı'na yanaşan Rusya'dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama ve tespit çalışmaları sürüyor. Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de bölgeye geldi

DHA'nın haberine göre bir vatandaşın dün Rusya'dan Zonguldak Limanı'na demir cevheri taşıyan 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti.