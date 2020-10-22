Zonguldak'ta 47 yaşındaki hasta, kalçasına takılan yerli üretim protezle sağlığına kavuştu

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Doğuştan kalça çıkığı olan ve 3 kez ameliyat geçiren Ersin Dursun (47) sağlığına kavuşamayınca ilçedeki özel bir hastanenin ortopedi ve travmatoloji uzmanı Volkan Tutuş'a başvurdu.

Yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecinin ardından ameliyata alınan ve kalçasına tamamen yerli üretim protez takılan Dursun, ağrılarından kurtularak yürümeye başladı.

Doktor Tutuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamızın tomografisi çekildi. Bu tomografi üzerine çalışma yaptık, 3 boyutlu yazıcıdan sonuçları çıkarttık, gerekli denemeleri hasta üzerinde gerçekleştirdik." dedi.

Tutuş, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Normal standartların yanı sıra kişiye özel tasarım ve günümüz teknolojisinden faydalanılarak elde edilen, tamamen yerli üretim bir protezin dökümü yapıldı. Bu döküm bize ulaşınca hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 8,5 saat süren bir ameliyat oldu. Çok büyük bir ameliyat oldu. Enfeksiyona açık, riskli bir ameliyattı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez yapıldı. Hastamız şu an ayağa kalkıyor ve baston ile yürüyebiliyor, rahatlıkla oturup kalkabiliyor, ağrılarından da kurtuldu. Önümüzde kemiğin kaynama süreci var. Bu da yaklaşık 2-3 ay sürecek. Hastamız kısa süre içerisinde de baston değneğini kullanmadan yürümeye başlayacak."

Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğlu ise, "Doktorumuz bize bu ameliyatı yapacağını ilettiğinde biz de her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğumuzu dile getirdik. Çok önemli bir ameliyat yapıldı. Türkiye'de nadir görülen, bölgede de ilk kez bu ameliyat gerçekleştirildi. Hastamız sağlığına kavuştu, mutluyuz." dedi.

Ersin Dursun da 1990, 2006 ve 2008 yıllarında 3 kez ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadığını vurgulayarak, "Aynı kalçadan farklı ameliyatlar geçerdim. Bu ameliyatın ardından gayet iyiyim. Oturabiliyorum ve ayaklarımın üzerine durabiliyorum. Ağrılarım da gitti. Mutluyum, emeği geçenlere, doktorumuza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çimenoğlu, Tutuş ve sağlığına kavuşan Dursun, başarılı tedaviyi pasta keserek kutladı.