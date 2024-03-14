Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde yangın çıktı
Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 14.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:42
Binanın üçüncü katında bulunan evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Arşivdeki bazı evrakın yandığı öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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