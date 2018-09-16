Zonguldak’ta evinin bahçesindeki duvardan üzerine düştüğü demir kapının bacağına saplandığı 9 yaşındaki A.Ç.'nin kaldırıldığı hastanede imdadına AFAD ekibi yetişti. Çocuğun bacağına saplanan demir kapı AFAD'ın yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan A.Ç., bahçe duvarının üzerine çıktı. Duvardan demir kapının üzerine düşen A.Ç.'nin sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı. Acı içinde kalan A.Ç.'nin bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi. A.Ç, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Çocuk için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu.

AFAD'ın da katıldığı ameliyatla çocuğun bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı.

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