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Zonguldak'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Zonguldak'ta bir kadın evinde ölü bulundu
Zonguldak'ta şüpheli ölüm
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AA

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nın (56) evinden koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. A.K'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekipleri, engelli kızıyla yaşadığı öğrenilen A.K'nın evinde incelemelerde bulundu. Öte yandan A.K'ya ait bazı eşyalar evin önündeki dere yatağında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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