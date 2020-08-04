Zonguldak'ta bir mahalle karantinaya alındı

Japonya'da sekiz dilde çeviri yapabilen ve sosyal mesafeyi koruyan maske üretildi

AA

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Hacıoğlu Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığının belirlenmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine yaklaşık 14 hanede 40 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, bölgeye uyarı yazısı asıldı.

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, AA muhabirine, arife günü mahallede ikamet eden bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede karantina uygulaması başladı." diye konuştu.

Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını aktaran Taşdan, vatandaşların ihtiyaçlarının kaymakamlıkça karşılanacağını kaydetti.