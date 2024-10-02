Zonguldak'ta eğitime 1 günlük 'sağanak yağış' arası

Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

DHA'nın haberine göre; Valiliğin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üniversitede de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.