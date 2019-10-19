Zonguldak ta hava s\u0131caklar\u0131n\u0131n 20 dereceye y\u00fckselmesiyle birlikte hafta sonunu ve denizin s\u0131cak olmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen vatanda\u015flar kendilerini denize att\u0131. Vatanda\u015flar g\u00fcne\u015fli havay\u0131 denize girerek ve g\u00fcne\u015flenerek de\u011ferlendirdi. \u00d6te yandan hava s\u0131caklar\u0131n\u0131n 1 haftada b\u00f6yle devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. Vatanda\u015flar, Deniz ger\u00e7ekten \u00e7ok g\u00fczel. So\u011fuk de\u011fil. Ekim ay\u0131nday\u0131z ama deniz bir harika. E\u011fer havalar b\u00f6yle devam ederse f\u0131rsat bulduk\u00e7a denize gelece\u011fiz dediler.