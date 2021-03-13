AA

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, AA muhabirine, mahkeme kararına uyacaklarını belirtti.

Yeni bir tarife çıkarılacağını aktaran Coşkun, "Değerlendirmesini sonra yapacağız. Ama ilk önce mahkeme kararına uymamız lazım. Mahkemenin tebligatı bize dün geldi." dedi.

Valilik, ekmek fiyatının yapılan zamla 2 liraya yükselmesinin ardından karara itiraz ederek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zammın geri çekilmesi için dava açmıştı.

Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, karar verilinceye kadar yeni ekmek fiyat tarifesinin uygulanmasını durdurmuştu.