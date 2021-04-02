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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında 11 sanık hapisle cezalandırıldı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davada 11 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında 11 sanık hapisle cezalandırıldı
AA

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

Celse arasında 1 sanığın dosyasının ayrıldığını bildiren mahkeme heyeti, ocak 2019'da hayatını kaybeden sanık H.C. hakkındaki davanın düştüğünü belirtti.

Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar M.K, H.Ü, M.K, Ü.A, S.K. ve S.C'nin "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar M.E. ve H.K'ye ise haklarında örgüt üyeliğinden dava açılmışsa da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapse mahkum ettiği sanıklardan S.D'nin cezasını, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermesi dolayısıyla 2 yıl 1 aya, N.D'nin ise 3 yıl 6 aya indirdi.

Aynı suçtan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık F.S'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

Sanıklar S.B, A.Ü, M.D, M.Ü, M.A, N.A, H.D. ve Z.D'nin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlemedikleri anlaşıldığından beraatlerine hükmedildi.

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