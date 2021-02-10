Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanık hakim karşısına çıktı

AA

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Kaibo Wu, savunmasında, polisler aramadan önce uyuşturucudan habersiz olduğunu, o zamana kadar kendisini şüphelendiren bir durumunun da gözüne çarpmadığını öne sürdü.

Polisin uyuşturucu şüphesi olduğunu söylemesi üzerine kaptanın kendisinden geminin kuyruk kısmını yükseltmesini istediğini aktaran Kaibo Wu, "Polisler gemiye çıkarak mürettebatın güvertede toplanmasını istedi, kaptan limanda polislerle beraberdi. Kutunun keşfedildiği yer, suyun altındaki geminin kuyruk kısmıydı. Bundan anlaşılıyor ki gemi personeliyle alakası yoktur çünkü bu bölüme ulaşılamaz." ifadelerini kullandı.

Guangjian Xu da Kolombiya'dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak'a getirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Kolombiya'dan geçtikten sonra sadece Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda bekledik, sonra Zonguldak'a geldik. Ayın 22'si öğlen gibi limana yanaştık, kömür boşaltımı prosedürü başladı. Bir gün sonra sabah polisler geldi." diye konuştu.

Junjie Zhang ise yasal kurallar içinde işini yaptığını düşündüğünü belirterek, yapmadığım bir işten dolayı tutuklandığını savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçu işleyecek herhangi bir somut delil olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatılmış, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde termik santrale ait limana gelen geminin alt bölümüne gizlenmiş uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine 23 Ağustos 2020'de operasyon düzenlenmişti.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, geminin suda kalan alt kısmına gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu bulunmuş, operasyonda yabancı uyruklu 3 gemi personeli gözaltına alınmıştı.