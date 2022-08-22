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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 31 kişi tedavi altında

Zonguldak Ereğli'de katıldıkları düğünde ikram edilen yemekten yiyen 31 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 31 kişi tedavi altında
Zonguldak'ta 31 kişi gıdadan zehirlendi
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AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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