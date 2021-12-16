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Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta heyelan! Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı
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Zonguldak'ta heyelan; akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

Zonguldak'ta yağmurun ardından bir caddedeki akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan dik yamaçta heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle akaryakıt istasyonu duvarları yıkıldı. Çalışanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta heyelan! Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı
DHA

Heyelan, dün akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan dik yamaçta meydana geldi. Dün başlayan ve gece saatlerine kadar etkili olan yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları akaryakıt istasyonunu binasına zarar verdi. Binanın üst ve alt katta bulunan iki odasının duvarı yıkıldı, penceresi kırıldı. Kayan toprak bina içine kadar girdi. Kilolarca ağırlıktaki kaya parçaları istasyon önüne kadar geldi. AFAD ekipleri, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Firma çalışanları, kaya ve toprak parçalarını iş makineleri yardımıyla temizledi.

'KAYA DÜŞTÜ' DEDİLER

Heyelan sırasında akaryakıt istasyonundaki çalışanlar büyük panik yaşadı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan çalışanlar, o anları endişe ve korku içinde izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ali Papila, heyelanın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Heyelanın ardından bana haber verdiler. Kaya düştü dediler. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Hem alt kattan hem de üst kattan duvarı patlattı. Belediye ekipleri geldi, orayı temizledi. Orada bir kamyon kaya vardı. Ciddi şekilde kaya geldi. İşlek saatte olmaması bizim için önemliydi, insanların yoğun olarak bulunduğu saatte olmadı. Bir can kaybına neden olmadı. Daha önce de heyelan meydana gelmişti. Kurumlara görüşmüştük. Yine görüşüp bir çözüm bulacağız" dedi.

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