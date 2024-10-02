Zonguldak'ta heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi toprakla kapanan apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi tahliye edildi
Zonguldak'ta Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ana girişi ve arka cephesi heyelan nedeniyle toprakla kapandı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 1 çocuk, 6 kişi kurtarıldı.
Heyelanın devam etme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek alana girişlere izin vermedi.