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Zonguldak'ta kar maskeli silahlı saldırı: 2 yaralı

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde restoranın önünde duran sahibi ve bir arkadaşı, kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta kar maskeli silahlı saldırı: 2 yaralı
Zonguldak'ta kar maskeli silahlı saldırı: 2 yaralı
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DHA

DHA'nın haberine göre, olay, gece yarısı saatlerinde Ereğli ilçesinin en işlek caddelerinden olan Yalı Caddesi´nde meydana geldi.

Alkollü restoranın sahibi Onur Ç. ve müşteri Şaban A. restoranın önünde sohbet ederken, iddiaya göre yaklaşan kar maskeli kişiler silahla ateş açmaya başladı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar Onur Ç. ve müşteri Şaban A´nin ayaklarına isabet etti. Saldırganlar ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler panik içinde saklanmaya çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis, Yalı Caddesi´nde yoğun güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı sırasında olay yerinde olduğu öğrenilen bir görgü tanığının ihbarı ile Orhanlar Mahallesinde bir apartmanda arama yapıldı. Ancak şüphelilerin izine rastlanılamadı. Polis, saldırganları tespit etmek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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