Zonguldak'ta kumar oynanan kahvehanedeki 12 kişiye 8 bin 760 lira ceza

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murtaza Mahallesi Hamamüstü Sokak'ta bulunan kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira, içeride bulunan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira olmak üzere 8 bin 760 lira ceza uyguladı.

Kahvehane sahibi Ö.F.B. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis, kumar masasındaki iskambil kağıtları, adisyon, okey taşları ve 600 lirayı muhafaza altına aldı.