Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. İşçiler hastanede tedavi altına alındı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
AA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

-260 ila -360 kod arasında meydana gelen göçüğü fark eden maden işçileri kendilerini ocak içerisindeki boşluğa atarak kurtarırken, işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremlerde mucizevi kurtuluşlarla karanlık günlerimizin huzmeleri oldular
GÜNDEMMucize kurtuluşlar
Son dakika Rus sevgiliye şiddet! Eski sevgili Rus kadına dehşeti yaşattı! - Haberler
GÜNDEMEski sevgili Rus kadına dehşeti yaşattı!
Son dakika haberi... Nebahat'tan 8 gündür haber yok!
GÜNDEMNebahat'tan 8 gündür haber yok!
HAVA DURUMU son dakika! Meteorolojiden 26 ilde sel uyarısı! İzmir'de hava durumu
GÜNDEMMeteorolojiden 26 ilde sel uyarısı
Son dakika İzmir deprem! İzmir depreminde ölü ve yararlı sayısı arttı: 114 ölü, 1035 kişi yaralı
GÜNDEMÖlenlerin sayısı artıyor
İzmir depremi son dakika! 102 saat sonra can dostu kurtarıldı! - HABERLER
GÜNDEM102 saat sonra can dostu kurtarıldı!
Son dakika: Depremin 108’inci saatinde diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi
GÜNDEMDepremin 108. saatinde diş hekiminden acı haber
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMKuşadası Körfezi'nde korkutan deprem
Sarıyer'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEMSarıyer'de feci kaza: 1 ölü
Üç ildeki bazı bölgeler için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
GÜNDEMÜç ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X