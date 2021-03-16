Zonguldak'ta meslektaşlarının salgınla mücadelesini fotoğraflayan kadın doktor hastane koridorunda sergi açtı

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Daha önce görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde salgınla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci fotoğraflayan Alaplı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Çoban, hastane koridorlarında açtığı sergiyle salgınla mücadelenin önemine dikkati çekiyor.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlu süreci gelecek yıllara aktarabilme fikrinin kendisini bu çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Meslektaşlarıyla yoğun süreçlerden geçtiğini anlatan Çoban, "Daha önce de amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için aklıma böyle bir fikir geldi. Yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim." dedi.

- "Kendi doğal işlerini yaparken ben de fotoğraflarını çektim"

Çoban, hastane yönetiminden büyük destek gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemizin basın yayın birimiyle koordineli şekilde çalışarak hastanenin yoğun bakımı servisini, laboratuvarlarını, acil servisini gün içerisinde giderek fotoğraflamaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarım olduğu için onlar kendi doğal işlerini yaparken ben de fotoğraflarını çektim. O yüzden fotoğraflarım doğal çıktı. O dönem yaşadığımız zorlu süreci 50-100 yıl sonrasına aktarabilme fikri beni bu işe yöneltti."

Kendisini en fazla etkileyen fotoğrafın hemşire arkadaşının hasta odasından çıktıktan sonraki halini yansıtan kare olduğunu aktaran Çoban, "Pandemi servisinde nöbette çektiğimiz bir fotoğraf bu. Beraber çalıştığımız hemşire arkadaşlarımızdan biri. Hastayla ilgili acil müdahale etmemiz gereken bir durum vardı. Hasta odasından çıktıktan sonra çektiğimiz bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz de fotoğrafları herkesin görmesini istediklerini dile getirerek, "Fotoğraf çekerek bize tercüman oldu, emeği için teşekkür ederiz." diye konuştu.