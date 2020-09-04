Zonguldak'ta ORKÖY projesiyle alınan 20 traktör orman köylüsüne verildi

AA

Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Dairesi Başkanı Hüdaverdi Şen, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, il genelinde 836 orman köyü bulunduğunu söyledi.

Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde de 142 köy olduğunu anlatan Şen, "Ülkemizde, son yıllarda artan üretim miktarına bağlı olarak geçen yıl ORKÖY faaliyetlerimizde üretim mekanizasyonu projeleri uygulamaya geçmiştir. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde de geçtiğimiz yıl 3 traktör, bugün dağıtımını yapacağımız 20 traktör olmak üzere toplam 2,5 milyon lira destek sağlanmıştır." dedi.

Ağustosa kadar ORKÖY desteklerinin yüzde 20'sinin hibe niteliğinde gerçekleştirildiğini, geriye kalan kısma ise belli oranda faiz uygulandığını belirten Şen, "8 Ağustos'ta Resmi Gazete'de ilan edilen yönetmelik değişikliğiyle, bundan böyle ORKÖY'ün tüm faaliyetlerinde faiz sıfırlanmıştır. Köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Ereğli Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz da orman köylerinin her alanda desteklenerek projelerden yararlandırılmasının çok büyük avantaj olduğunu vurguladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ise ormancılık faaliyetlerinde üretim, dikim, bakım, yapım, korumayla birlikte yürütülen ORKÖY çalışmalarının son yıllarda çok büyük ivme kazandığını anlattı.

Beyazlı, 2012'den bugüne kadar köylülere uygulanan farklı projelerle 10 milyon 828 bin lira destek verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu destekler kapsamında 315 aileye güneş enerjisi, 541 aileye dış cephe mantolama, 69 aileye arıcılık, 26 aileye süt sığırcılığı, 6 aileye süt koyunculuğu, 2 aileye plastik seracılık projeleri uygulanmıştır. Ayrıca kooperatif kredileri kapsamında Aşağıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifine de iş makinesi alımı desteklenmiştir. Hedefimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle önümüzdeki 5 yılda girmediğimiz orman köyü, ulaşmadığımız orman köylüsü kalmamasıdır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, hak sahiplerine traktörlerin anahtarlarını teslim etti.