Zonguldak'ta ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte edildi

AA

Kentte Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddeler gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.

Daha çok belli bir yaşın üzerinde olan ve rahatsızlığı bulunanların daha çok risk altında olduğuna dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzurevleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız. Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.