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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ta otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. Devrilerek ters dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:45
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        15 metreden yola düşüp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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        Zonguldak'ta köy yolunda giderken kontrolden çıkan otomobil 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. DHA'nın haberine göre; ters dönen otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ile Özkan Eliusta (41) hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu Sapça tüneli mevkisinde meydana geldi. Savaş Eroğlu (43) idaresindeki otomobil, Sapça köyü yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından ana yola düştü. Ters dönen otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Sedat Ermiş ile Özkan Eliusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Savaş Eroğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        FREN İZİ BULUNAMAYINCA DÜŞTÜĞÜ ANLAŞILDI

        Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Anayol üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya dair fren izine rastlamadı. Müdür Yardımcısı Yılmaz'ın talimatıyla istinat duvarının bulunduğu yolu inceleyen ekipler otomobilin oradan düştüğünü tespit etti.

        Karayolları ekipleri otomobilden sızan yakıt ve yağa karşı yola talaş serdi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı yeniden normale döndü.

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