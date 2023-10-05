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        Haberler Gündem Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Güncel haberler

        Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:28
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        A.U'nun kullandığı (63) otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde Umutcan K. (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahaleye rağmen Umutcan K. yaşamını yitirdi.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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