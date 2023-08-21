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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Zonguldak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Zonguldak Devrek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 01:28
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        Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ş.G'nin (50) kullandığı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpıştı.

        Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

        AA'nın haberine göre; kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

        AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
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