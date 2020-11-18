Zonguldak'ta tarihi eser ele geçirildi

AA

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncivez Caddesi'nde yaptığı uygulama sırasında içinde G.K. ve T.K'nin bulunduğu kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, çuval içine gizlenmiş mezar taşı bulundu. Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde kabartmalı resimlerle figürler bulunan 35 santimetre boyundaki mezar taşı, Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve T.K, serbest bırakıldı.