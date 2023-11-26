Zonguldak'ta yarın okul var mı? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak'ta yarın okul var mı? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı gündem olmuş durumda. Söz konusu hava durumuna ilişkin Zonguldak Valiliği kritik bir açıklamada bulundu. İşte, 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak'ta son durum...

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

27 Kasım Pazartesi yarın Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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VALİLİKTEN KRİTİK AÇIKLAMA



ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre, ilimizde halen devam eden fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verildi.