Zonguldak'ta yarın okul var mı? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?
Aralık ayına kısa bir süre kala Türkiye genelinde soğuk havalar iyice kendisini hissettirmeye başladı. Söz konusu hava durumunun en çok etkilediği illerimizden biri olan Zonguldak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair aramalar trend olmuş durumda. İşte, Zonguldak Valiliği'nin konuyla ilgili son açıklaması ve okullarla ilgili son durum...
Zonguldak genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı gündem olmuş durumda. Söz konusu hava durumuna ilişkin Zonguldak Valiliği kritik bir açıklamada bulundu. İşte, 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak'ta son durum...
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
27 Kasım Pazartesi yarın Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....
VALİLİKTEN KRİTİK AÇIKLAMA
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre, ilimizde halen devam eden fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verildi.
Zaruri olmadıkça dışarıya ya da trafiğe çıkmamaya özen gösterme ve dere kenarlarına araç park etmeme çağrısı yapılan açıklamada, motosiklet, motokurye ve scooterların, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi açısından trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.