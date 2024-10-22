Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürüldü | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:41 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kamil G'den haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine ikamete giden ekipler, yaşlı adamın cesedini buldu. AA'nın haberine göre; yapılan ilk incelemede Kamil G'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısı ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de olay yerinde inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı. Öte yandan ekipler, arama köpeğiyle evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması