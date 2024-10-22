Zonguldak'ta yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürüldü

Zonguldak'ta bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kamil G'den haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ikamete giden ekipler, yaşlı adamın cesedini buldu. AA'nın haberine göre; yapılan ilk incelemede Kamil G'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de olay yerinde inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı. Öte yandan ekipler, arama köpeğiyle evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.