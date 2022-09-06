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Zonguldak'ta yaşlı kadının şüpheli ölümü

Almanya'dan Zonguldak'taki Burhanoğlu köyüne tatil için gelen 79 yaşındaki kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Yaşlı kadının, köpeklerin saldırısı nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor

Zonguldak'ta yaşlı kadının şüpheli ölümü
Yaşlı kadının şüpheli ölümü
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AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen 79 yaşındaki Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber verdi. Yaşlı kadını yeğeni, bahçede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine söz konusu yere gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahçeye otları biçmek için gittiği öğrenilen Demir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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