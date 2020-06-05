Zonguldak'taki Armutçuk Müessesesinde 43 maden işçi karantinaya alındı

AA

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait ocakta çalışan bir maden işçisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine aynı iş yerinden 43 madenci karantinaya alındı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece vardiyasından çıkan maden işçisinin evinde rahatsızlanarak hastaneye gitmesi üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Mutlu, "TTK ile İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde TTK Armutçuk Müessesesinde korona testi pozitif çıkan maden işçisi kardeşimizle birlikte aynı alanda çalıştığı ve yakın temasta bulunduğu toplamda 43 maden işçisi kardeşimizin 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına karar verildi." dedi.

İş yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını ve dezenfeksiyon işlemlerinin yerine getirildiğini belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Kurallara ve uyarılara uyacağız. Maden işçisi kardeşlerimizle birlikte gerekli hassasiyeti göstererek üretimimizi devam ettireceğiz. Panik yapmaya gerek yok. Sağ duyulu bir şekilde süreci takip edeceğiz. Sürecin gidişatına göre değerlendirmeler yapılacaktır."