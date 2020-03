Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - ZONGULDAK

AA

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kozlu müessesesi kuyu başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.İşçilerin açtığı "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında" yazılı pankartın anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Kurum olarak iş sağlığının yanı sıra güvenliği ve işçilerin yaşamlarını bir ömür boyu etkileyecek madencilik şartlarında iyileşmeyi sağlayacak hamlelerimize devam etmekteyiz." diye konuştu.- "Her zaman önceliğimiz can güvenliğimizdir"Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise Türkiye'nin en büyük iş kazalarından birinin 28 yıl önce Zonguldak'ta yaşandığını anımsattı.Grizu faciasında 263 madencinin şehit olduğunu belirten Yeşil, şunları söyledi:"Bu faciadan sonra ciddi önlemler alınmasına rağmen maden havzamızda başka kazalar oldu. Özellikle yeraltında taşeron uygulamaları döneminde Karadon'da 17 Mayıs 2010'da 30, Kozlu'da 7 Ocak 2013'te 8 arkadaşımız şehit oldu. Yaptığımız uyarılar ve eylemler sonrasında bu yanlış uygulamaya son verildi. Çok zor şartlarda çalıştığınızı biliyoruz. Her zaman önceliğimiz can güvenliğimizdir. Son iki yılda olduğu gibi kazasız belasız çalışmak istiyoruz. Sendika olarak her şart altında yanınızdayız. Tüm maden şehitlerimize ve şehit Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."Törende, faciada yaşamını yitiren işçiler ile şehit Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'anı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.Maden işçileri, madenlerde hayatını kaybedenler ile Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra GMİS yöneticileri ve madenciler katıldı.TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cesetleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.