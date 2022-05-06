Zonguldak'taki iğrenç olayda 2 tutuklama daha! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismar olayıyla ilgili adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4'ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 kişi daha 'çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14'e yükseldi.