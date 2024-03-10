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        Haberler Gündem İnanç Zonguldak teravih namazı saatleri: Diyanet takvimine göre Zonguldak'ta teravih namazı ne zaman kılınacak?

        Zonguldak teravih namazı saatleri: Diyanet takvimine göre Zonguldak'ta teravih namazı ne zaman kılınacak?

        Teravih namazı, Ramazan ayında her gece camilerde kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, İslam dininde geleneksel olarak, yatsı namazından sonra kılınır. Teravih namazı, genellikle cemaatle kılınır ve Kur'an'ın hatim edilmesiyle birlikte okunur. Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirir ve Müslümanlar için bir ibadet, dua ve Kur'an okuma fırsatı sunar. Peki, Zonguldak teravih namazı saatleri nedir? İşte, diyanet takvimine göre Zonguldak teravih namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:08
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        Teravih namazı farz değil, nafile bir ibadettir. Ancak İslam toplumunda büyük öneme sahiptir. Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan ve cemaatle yapılan bir ibadettir. Ramazan ayının gelişiyle bu ayı teravih namazı kılarak geçirmek isteyen Müslümanlar, Zonguldak için teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Diyanet'in 2024 takvimine göre Zonguldak yatsı ve teravih namazı vakitleri...

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        ZONGULDAK TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

        11 Mart Pazartesi:20:21

        12 Mart Salı:20:22

        13 Mart Çarşamba:20:24

        14 Mart Perşembe:20:25

        3

        15 Mart Cuma:20:26

        16 Mart Cumartesi:20:27

        17 Mart Pazar:20:28

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        4

        TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

        Teravih namazı, İslam aleminde Ramazan ayının önemli bir ibadeti olarak kabul edilir. Bu namaz, Müslümanların manevi gelişimlerine katkı sağlar ve Ramazan'ın manevi atmosferini güçlendirir. Toplumsal birlik ve dayanışmayı destekler, camilerde cemaatle kılınmasıyla topluluğu bir araya getirir. Ayrıca, Teravih namazı sırasında Kur'an'ı hatim etme fırsatı verir, böylece Müslümanlar Kur'an'ı daha derinlemesine okuma şansı bulurlar. Bu ibadet, ek bir manevi kazanç sağlar ve Müslümanları Allah'ın rızasını kazanma yolunda ilerlemeye teşvik eder. Teravih namazı, Ramazan ayının ruhunu derinleştirir ve Müslümanların birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına olanak tanır.

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        TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

        Teravih namazının kaç rekât olduğu konusunda farklı mezheplere göre farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre Teravih namazı genellikle 20 rekât olarak kılınır. Diğer mezheplerde ise Teravih namazının 8, 12, 16 veya 20 rekât olarak kılınması uygundur. Özellikle camilerde genellikle 20 rekât olarak kılınan Teravih namazı, 2 rekatlık taksimler halinde kılınır ve her iki rekatta bir selam verilir. Bu şekilde toplamda 10 ikili rekât olur ve namaz sonunda 20 rekât tamamlanmış olur.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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