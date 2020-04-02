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Zonguldak Valisi bu sözlerle uyardı: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüs salgınında kentte ölüm sayısının 5 olduğunun açıklamasıyla ilgili, "Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var" dedi.

koronavirüs
DHA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde yapılan maske ve diğer ürünleri inceledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Zonguldak'ta koronavirüs salgınından 5 can kaybı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Vali Bektaş, alınan tedbirlere herkesin mutlaka uyması gerektiğini söyledi. Vali Bektaş, alarm seviyesine geçilmesi gereken sayıların açıklandığını ifade ederek, "Bizim de burada oluşturduğumuz bir bilim kurulumuz var. Hocalarımız ile konuştuk. Zonguldak olarak Türkiye ile paralel gidiyoruz. Türkiye’de ne kadar sorun varsa bizde de o kadar sorun var. Sorun asla hafif bir sorun değil. Ben Ereğli’ye baktım. Çok şükür burası biraz daha temiz gözüküyor. Ancak bu görüntü ile gerçek aynı olmayabilir. Çoğunlukla olmuyor. 1 hafta önce Zonguldak da temiz görünüyordu. Bir hafta sonra Ereğli’ni nasıl görüleceğini bilemeyiz. Kurallarımız belli. Sosyal mesafe dediğimiz bir şey var. Kalabalıktan işin doğrusu sokaktan uzak duracağız. Koruyucu önlemlerimizi alacağız. Olası vakaları toplumdan izole edeceğiz" dedi.

'KİMSE RAHAT OLMASIN'

Hiç kimsenin kendisini rahat hissetmemesi gerektiğini ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Bu işten korunmuş hiçbir sokak, hiçbir ev, hiçbir köy ve hiçbir mahalle yok. Ne kadar yok sayarsanız yarın sorunu bir o kadar ağır yaşarsınız. Türkiye’nin en büyük çabası, sorunu en hafif şekilde atlatabilmek. Başarabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Ne kadar kurallara uyarsak başaracağız. Ne kadar uymazsak başaramayacağız. Sayılara takılmayın. Şunu söylüyorum. Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var. Bunu bilin buna inanın yeter. Ben bugün buraya çıktım geldim. Sıkıntı var. Rahat değiliz. Sizin de sıkıntınız olsun. Hiç kimse rahat olmasın. Bugün akşam şimdi Ereğli patlayabilir ve herkes kaçacak yer arayacak hale gelebilir. Hiç kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Bu yayılması müthiş hızlı olan bir mikrop."

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