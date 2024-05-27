Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak’ta, 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinde kamyonetin altında kaldı

        Yaya geçidinde kamyonet hayatını çaldı!

        Zonguldak'ta, 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde kamyonet hayatını çaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Mehmet K. (39) idaresindeki kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu’na çarptı.

        KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre kamyonun altında kalarak sürüklenen Çetinoğlu, için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Çetinoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Çetinoğlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Papua Yeni Gine'de ölü sayısı 2 bini aştı
        Papua Yeni Gine'de ölü sayısı 2 bini aştı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        "Hayır, Ajda'ya domates atmadılar"
        "Hayır, Ajda'ya domates atmadılar"
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?