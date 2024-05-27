Yaya geçidinde kamyonet hayatını çaldı!
Zonguldak'ta, 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı
Zonguldak'ta kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Mehmet K. (39) idaresindeki kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu’na çarptı.
KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
İHA'da yer alan habere göre kamyonun altında kalarak sürüklenen Çetinoğlu, için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Çetinoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Çetinoğlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.