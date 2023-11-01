"Zor bir gün nasıl olur?" sorusuna en iyi cevabı veren fotoğraflar
Hayatın her zaman pozitif geçmesini beklemek doğru olmaz; bazı günler başımıza gelen ufak tefek kazalar veya şanssızlıklar, çileden çıkarıcı olabilir. Yine de günün sonunda yaşanılan her şeyi büyük bir gülümseme ile karşılamak, kişinin kendisine yapacağı en büyük iyiliktir.
"Neredeyse kalp krizi geçiriyorum, sonra fark ettim ki lambamın yerini gerçekten değiştirmem gerekiyor."
"Pişirmek yerine yanlışlıkla kızarttım."
"Birisi boyanın kapağını kapatmamış."
"Spor ayakkabılarımı almayı unuttum."
"Kaligrafi yapıyorum. 5 günlük bir çalışmanın ardından neredeyse bitirdiğim 200 karakterlik, 300 kelimelik bir parşömenin parçası olan daire içine alınmış karakteri yanlış yerleştirdim."
"Bir ay sonra eve döndüğümde suyun açık kaldığını gördüm."
"Bankaya ve alışveriş yapmaya spor şortum ters yüz olmuş şekilde gittiğimi fark ettim."
"Annem Facebook'tan karamel yapmak için açılmamış yoğunlaştırılmış sütü kaynatabileceğini öğrendi. İlk sefer işe yaradı, ikinci sefer uyuyakaldı."
"Sadece özel günlerde krep yerdik. Kullandığımız şurubun son kullanma tarihinin 10 yıl önce dolduğunu fark ettik."
"Bu hafta bir ayrılıkla başladı, sonra arabam çekildi, şimdi de ayakkabımın içine spagetti döktüm."
"Babam bugün merdivenleri çıkaracağını söylemeyi unuttu."
"Bu havaalanından uçan biri, birkaç saat içinde zor zamanlar geçirecek."