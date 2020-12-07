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Zor Yıllar filmi oyuncuları kimler? Zor Yıllar filmi konusu nedir? Zor Yıllar filmi nerede çekildi

Zor Yıllar filmi bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. 1913 yılında geçen bir aşk hikayesini konu alan Zor Yıllar'ın başrolünde Derda Yasir ile İlker Kızmaz yer alıyor. İşte Zor Yıllar oyuncuları ve konusu haberimizde...

Zor Yıllar filmi oyuncuları kimler? Zor Yıllar filmi konusu nedir? Zor Yıllar filmi nerede çekildi

Zor Yıllar filmi oyuncuları kimler? Zor Yıllar filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Osmanlı Döneminde geçen bir aşk hikayesi olan Zor Yıllar'ın çekimleri ise Taraklı'da Kadirler Konağı'nda gerçekleşti.

ZOR YILLAR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı Zor Yıllar'ın başrolünde Rüveyda Öksüz, İlker Kızmaz, Bora Sivri, Derda Yasir yer alıyor.

ZOR YILLAR FİLMİ KONUSU

Milli Mücadele yıllarında, cephede omuz omuza savaş tüm hızıyla sürerken, yurtta da İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalmış, halkı sömürmektedir. Varını yoğunu tefecilere kaptırmış yerli halkın ticaret ehli yoklukla mücadele etmekte ve gün geçtikçe artan borçlardan dolayı bunalıma sürüklenmektedir. Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz’in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler. Bu sırada tefecilere olan borcundan nasıl kurtulacağını bilemeyen İsmail Bey kendisini asarak, küçük kızını, karısını ve güzeller güzeli yeğeni Gülfem’i, gözü yaşlı ve borç içinde bırakır. Gülfem’in gönül verdiği Tahir ise daha yeni cepheye gitmiştir. Tefeciler kapıya dayanmış haldeyken, şehrin ileri gelen genç ve yakışıklı tüccarlarından Vehbi imdatlarına yetişir.

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