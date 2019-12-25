İstanbul merkezli Aydın ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, bir suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Emrah Doğru’nun haberine göre, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde faaliyet gösteren, G.Ö. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütünün “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Yağma”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca bir tekel bayisini silahla basarak iş yeri sahibini tehdit ettiği ve bahse konu iş yerini zimmetlerine geçirdikleri belirlendi. Çeşitli ilçelerde kumarhaneler açtıkları ve yasadışı işlerden haksız kazanç sağlayarak 55 farklı suça karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakanması için de İstanbul merkezli Aydın ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda çek, senet, silah ve bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.