Zorbalığı kafandan at projesi hayata geçirildi

Çocukların yaşamlarını derinden etkileyen ve günümüzün en büyük sosyal problemlerinden biri olan akran zorbalığı konusunda başlatılan #zorbalığıkafandanat kampanyası duyuruldu.

Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığını yürüttüğü projede Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ve gaming yayıncısı Büşra Pelin (PqueeN) Baynazoğlu da yer aldı.

Projede, çocukların gerek özel gerekse sosyal hayatlarında maruz kaldıkları akran zorbalığı konusu ele alınırken; bu zorbalığın çocuklar üzerinde yarattığı kaygı, eğitim hayatlarındaki başarısızlık ve gelecekte yaşayabilecekleri olumsuzluklar ile çözüm yolları tartışıldı. Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Migros ve Prof. Dr. Selçuk Şirin ile başlattığı bu projeyle; çocuklara özgüven sağlamayı amaçlıyor.

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KEPEK PROBLEMİ YAŞAYAN GENÇLER İKİ KAT DAHA FAZLA AKRAN ZORBALIĞINA UĞRUYOR

Akran zorbalığı sözlü, fiziksel ve siber zorbalık olarak üçe ayrılıyor. Yaklaşık her 2 gençten 1’i akran zorbalığına uğruyor. Kepek problemi yaşayan gençlerin akran zorbalığına uğrama ihtimali ise iki kat daha fazla.

ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE EBEVEYNLER AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRİLECEK

İnsanların özgüvenini yeniden kazandırmayı amaçlayan marka; başlattığı Zorbalığı Kafandan At projesi ile sahada Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yüz yüze eğitimlerle en az 2 bin çocuğa ve yüzbinlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Toplum Gönüllüleri aracılığıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir’de, okullarda yapacağı çalışmalarla öğrencileri akran zorbalığı hakkında bilgilendirecek. Bu eğitimler sayesinde öğretmenler ve ebeveynler de konu hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Selçuk Şirin ve uzman ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirici ve destekleyici materyaller, www.headandshoulders.com.tr adresindeki Zorbalığı Kafandan At sekmesinde yer alacak.

Akran zorbalığına uğrayan çocuklar, akran zorbalığına uğrayan öğrencisi olan öğretmenler ve çocuğu akran zorbalığı mağduru olan ebeveynler Prof. Dr. Şirin’in katkılarıyla hazırlanan bilgilendirici metinler sayesinde sorunu aşmak adına bu sitede yol haritaları bulacak. Bu kapsamda hem toplumda akran zorbalığı hakkında farkındalık kazanılması amaçlanacak hem de bu sorunun ortadan kalkması adına somut adımlar atılmış olacak.

2 GENÇTEN 1'İ AKRAN ZORBALIĞINA UĞRUYOR

Toplantıda, akran zorbalığının çocuklar üzerinde bıraktığı etkilere değinen Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Akran zorbalığı, özellikle son yıllarda çözülmesi gereken acil bir mesele haline geldi. Akran zorbalığı konusu tüm dünyada son kırk yıldır akademik olarak araştırılıyor. Türkiye’de bu konu hakkında yapılan çalışmalara ise yakın bir dönemde başlandı. Şu anda öğrenciler arasında yapılan çalışmalar şiddetin birinci kaynağının “arkadaşlar” olduğunu ve bu kapsamda her 2 gençten 1’inin akran zorbalığına uğradığını gösteriyor. Bu veriler bize ülkemizde yaşanan zorbalığın ciddiyetini fark ettirirken OECD ülkeleri arasında da akran zorbalığı konusunda ilk üçe yerleştiriyor. Çözüm; öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin de dahil olacağı bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor. Zorbalığı Kafandan At Projesi’yle işte bunu amaçlıyoruz” dedi.