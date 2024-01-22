Haberler Yaşam Zorbalıklara rağmen model olan kadın: Güzellik kalıplarını yıktı

Zorbalıklara rağmen model olan kadın: Güzellik kalıplarını yıktı Dış görünüşe dair normlara karşı duran bir kadın, güzellik standartları yüzünden maruz kaldığı zorbalığı bir kenara bırakarak model olarak çıkış yapıyor. Peki, bu kadın nasıl model olabildi? İşte, sizin için güzellik algılarını altüst eden kadının hikayesi... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:31 facebook

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Dış görünüş, insanların seçemediği bir özellikleridir bu yüzden bu konuda insanlara zorbalık yapmak doğru değildir ancak buna rağmen güzellik standartlarına uymadığı için engelli insanlara kaba davranan insanlar vardır. İşte, tam da bu noktada sadece güzellik standartlarına karşı değil, aynı zamanda kendi hastalığına meydan okuyarak adını duyuran kadının hikayesine dair detaylar...

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MELISSA BLAKE KİMDİR? Melissa Blake, 1981 yılında genetik bir kemik ve kas bozukluğu olan Freeman-Sheldon sendromuyla doğdu. Bu sendrom; yüz ile kafatasındaki kasları etkiler. Ayrıca, sıklıkla el ve ayaklardaki eklemleri de etkileyebilen bir durumdur. Bu sendroma, ıslık sesi veren büzülmüş dudaklı küçük bir ağız görünümünden dolayı "ıslık çalan yüz sendromu" da denir.