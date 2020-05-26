Zorkun Yaylası'nda boş kalan sokaklar drone ile görüntülendi - OSMANİYE

.Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Zorkun Yaylası'nda da sokaklar boş kaldı.Yaylada, bayramın üçüncü gününde, cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse bulunmuyor.Doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylada, boş sokaklar drone ile görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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