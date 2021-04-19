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Zorla yerinden edilen Suriyeliler Esed rejiminin hazırlandığı devlet başkanlığı seçimine karşı çıkıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, rejimin hazırlandığı devlet başkanlığı seçimini meşru görmüyor.

Zorla yerinden edilen Suriyeliler Esed rejiminin hazırlandığı devlet başkanlığı seçimine karşı çıkıyor
AA

Esed rejimi ocak ayında Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi süreci görmezden gelerek milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda, kendi kontrolündeki bölgelerde gelecek ay devlet başkanlığı seçimine gitmeye hazırlanıyor.

Rejimin kontrol altında tuttuğu kentlerde hazırlandığı seçim için AA muhabirleri İdlib'de halkın nabzını tuttu.

İdlib’in kuzeydoğusundaki Serakib ilçesinden zorla yerinden edilen Abdullah Muhsin, halkını öldüren, milyonlarca insanı yerinden eden Esed rejiminin yapacağı seçimin meşru olmadığını söyledi

Serakib'den göç etmek zorunda kalan bir başka sivil Ömer Şaban da Esed rejiminin yapacağı seçimleri kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Şaban, "Halkını öldüren ve milyonlarca sivili yerinden eden rejimin seçim yapması kabul edilemez. Esed halk düşmanı ve katilidir." şeklinde konuştu.

Humus ilinden göç eden İsmail Bitar da babasıyla annesini öldüren, kardeşini de tutuklayarak hapseden ve milyonlarca sivili evinden eden rejimin yapacağı seçimin meşruiyeti olmadığını vurguladı.

Bitar, "Rejim kontrolünde yaşayan siviller ihtiyaçlarını karışlayamıyor. Halkın baskı altında katılacağı seçimin meşruiyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Zorla yerinden edilen Firas Alivyi de "Çocukları kimyasal silahlarla katleden, halkını zorla yerinden ederek kamplarda yaşamasına sebep olan birisi ancak katildir. Esed rejimi halkı bastırmak için her türlü bombardımanı yaptı. Hapishanedeki sivillere işkence etti." dedi.

"Halkın ihtiyacını karşılayamayan rejimin yapacağı seçimin meşruiyeti yok''

İdlib'in güneyindeki Telminnis beldesinden göç eden Muhammed Ubeyid de "Halkı öldürmesi için Rusya, İran ve dünyanın her yerinden terörist getiren rejimin yapacağı seçimin geçerliliğinin olmadığını" dile getirdi.

Ubryid, rejim kontrolünde yaşan sivillere de seçime katılmamaları çağrısı yaptı.

İdlibli Yamin Rahim de Esed'in ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Rahim, "Esed rejimi sivilleri zorla yerinden etti. Çocukları katletti. Ülkenin altyapısını tahrip etti. O bir katil. İnsan düşmanı. Bu nedenle yapılacak seçimlere karşıyız." diye konuştu.

- Esed rejimi, siyasi süreci engelleyip seçimlere gidiyor

Devlet Başkanlığı seçiminin 26 Mayıs'ta yapılacağını duyuran Esed rejimi, 10. yılını geride bırakan iç savaşta bugüne kadar 6 kez seçime gitti.

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşın başlamasından bu yana krizin sona erdirilmesi için yoğun çabalar sarf edilirken, Esed rejimi her fırsatta bu adımları baltalayarak başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açıyor.

2012'den itibaren ülkedeki iç savaşın son bulması ve geçici hükümetin oluşturulması adına yapılan görüşmelerde uzlaşmaz tutum takınan Esed rejimi, bu süre içerisinde kontrol ettiği bölgelerde sık sık "göstermelik" seçimlere gitti.

Esed rejimi, en son geçen yıl, anayasa komitesinin görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde, muhaliflerin protestosu, düşük katılım ve uluslararası itirazlara rağmen "seçmensiz" parlamento seçimleri düzenleyerek siyasi sürece karşı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin görüşmeleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle çıkmaza giriyor. Nitekim en son 25-29 Ocak'ta bir araya gelen komitenin 5'inci tur toplantısı da rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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