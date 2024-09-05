Toksik aile üyeleriyle yaşam: Bilmeniz gereken 10 kritik nokta!
Toksik aile üyeleriyle başa çıkmak, duygusal sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Onların olumsuz etkilerinden korunmak ve sağlıklı sınırlar oluşturmak, kritik öneme sahip olabilir. İşte bu zorlayıcı durumlarda dikkat etmeniz gereken 10 önemli madde!
Aile, genellikle güvenli bir sığınak olarak görülür, ancak toksik aile üyeleri bu dengeyi altüst edebilir. Duygusal manipülasyondan sınır ihlallerine kadar, bu tür kişilerle başa çıkmak büyük bir mücadele gerektirir. Toksik aile üyeleriyle nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenmek için işte bilmeniz gereken 10 kritik nokta!
HER AİLE SAĞLIKLI DEĞİLDİR
Öncelikle ve en önemlisi, herkesin ailesinin sağlıklı ya da sırtını dayayabileceği, arayabileceği ya da evine dönebileceği bir aile olmadığı gerçeğini kabul etmelisiniz. Her aile bağı karşılıklı saygı, sevgi ve destek temelleri üzerine inşa edilmemiştir. Bazen “aile” sadece bir kan bağını paylaştığınız anlamına gelir.
NEDEN BU DAVRANIŞI SERGİLEDİĞİNİ ANLAMAK
İkinci olarak, toksik bir aile üyesinin hayatında zor bir dönemden geçiyor olabileceğini anlamalısınız. Hasta olabilirler, kronik olarak endişeli olabilirler ya da sevgi ve duygusal destek açısından ihtiyaç duydukları şeylerden yoksun olabilirler.
Bu tür insanların dinlenmeye, desteklenmeye ve önemsenmeye ihtiyacı vardır. Falat sorunlarının nedeni ne olursa olsun, yine de zaman zaman kendinizi onların toksik davranışlarından korumanız gerekebilir.
NE YAPILMALI?
Doğuştan kötü bir insan olmayabilirler, ancak her gün birlikte vakit geçirmek için doğru kişi değillerdir.
Tüm toksik aile ilişkileri kasıtlı olarak acı verici ve umursamaz değildir. Bazıları sizi önemseyen insanları içerir - iyi niyetli, ancak ihtiyaçları ve dünyada var olma biçimleri sizi kendinizden ve mutluluğunuzdan ödün vermeye zorladığı için toksik olan insanlar. Ve ne kadar zor olsa da, kendimize yaşamak için alan bırakacak kadar mesafe koymalıyız.
REFAHINIZI BİR ÖNCELİK HALİNE GETİRMELİSİNİZ
Bu ister biriyle daha az zaman geçirmek, ister bir aile üyesini uzaktan sevmek, ister tamamen bırakmak ya da acı veren bir durumdan kendinizi geçici olarak uzaklaştırmak anlamına gelsin - ayrılmak ve kendinize sağlıklı bir alan yaratmak için her hakka sahipsiniz.
TOKSİK İNSANLAR GENELLİKLE PASİF SALDIRGANLIĞIN ARKASINA AKILLICA SAKLANIRLAR
Pasif agresif davranış birçok şekilde ortaya çıkabilir ancak genellikle olumsuz davranışlarla kendini gösteren sözel olmayan bir saldırganlık olarak tanımlanabilir.
Birisi nasıl hissettiğini açıkça ifade etmek yerine, size yönelik ince, rahatsız edici jestler yapar. Onları gerçekten üzen şeyin ne olduğunu söylemek yerine, siz dikkatinizi verip üzülene kadar size sataşmanın küçük ve önemsiz yollarını bulurlar.
Bu açıkça toksik bir ilişki durumudur. Bu kişinin sizinle açık ve net bir şekilde iletişim kurmamaya kararlı olduğunu gösterir. Aklı başında çoğu insanın, kendilerini ifade etmekte güvende hissetmeleri halinde size karşı pasif agresif olmak için hiçbir neden hissetmeyeceğini unutmayın.
ONLARIN TOKSİK DAVRANIŞLARI NORMALMİŞ GİBİ DAVRANMAK NORMAL DEĞİLDİR
Dikkatli olmazsanız, toksik aile üyeleri huysuz davranışlarını ayrıcalıklı muamele görmek için kullanabilirler. Sakın aldanmayın. Böyle bir durumda kısa vadeli rahatlık, sizin için uzun vadeli acıya eşittir. Toksik insanlar, değişmedikleri için ödüllendiriliyorlarsa değişmezler.
Bu dakika onların davranışlarından etkilenmemeye karar verin. Etraflarında dolanmayı ya da devam eden kavgacılıkları için özel aflar çıkarmayı bırakın. Sürekli drama ve olumsuzluk asla katlanmaya değmez.
ONLAR BÖYLE YAPIYOR DİYE KENDİNİZİ İHMAL ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Her gün kişisel bakım uygulayın. Cidden, toksik bir kişiyle yaşamak ya da çalışmak zorundaysanız, dinlenmek ve iyileşmek için yeterince yalnız zaman ayırdığınızdan emin olun. Toksik huysuzluk karşısında 'odaklanmış, rasyonel bir yetişkin' rolünü oynamak zorunda kalmak yorucu olabilir ve dikkatli olmazsanız toksisite size de bulaşabilir.
ZOR OLSA DA, ONLARIN TOKSİK DAVRANIŞLARINI KİŞİSEL OLARAK ALAMAZSINIZ
Sorun onlarda, sizde değil. Bunu bilin. Toksik aile üyeleri muhtemelen bir şekilde yanlış bir şey yaptığınızı ima etmeye çalışacaktır. Ve çoğumuzda 'suçluluk duygusu' düğmesi oldukça büyük olduğundan, yanlış bir şey yapmış olabileceğimizi ima etmek bile güvenimizi zedeleyebilir ve kararlılığımızı bozabilir.
Bunun başınıza gelmesine izin vermeyin. Unutmayın, hiçbir şeyi kişisel algılamadığınızda size büyük bir özgürlük gelir. Çoğu toksik insan sadece size değil, etkileşimde bulundukları herkese olumsuz davranır. Durum kişisel görünse bile genellikle sizinle hiçbir ilgisi yoktur.
İNSANLAR DEĞİŞEBİLİR VE BAZI ZEHİRLİ AİLE İLİŞKİLERİ UZUN VADEDE ONARILABİLİR
Güven sarsıldığında, ki bu neredeyse her aile ilişkisinde bir noktada olur, her iki kişinin de kendini geliştirmeye istekli olması koşuluyla bunun onarılabileceğini anlamak çok önemlidir.
Aslında, ilişkinizin sağlam temelinin toz haline geldiğini hissettiğiniz bu zamanda, birbirinize karşı size hizmet etmeyen kalıpları ve dinamikleri bir kenara bırakmanız için size bir fırsat veriliyor.
Bu sancılı bir iş ve sancılı bir dönemdir ve özellikle de kırılan güvenin onarılamayacağına inanıyorsanız, içinizdeki dürtü uzaklaşmak olacaktır. Ancak güven seviyelerinin bir ömür boyu yükselip alçaldığını anlarsanız, dayanma, dayanma ve birlikte büyüme gücünü bulma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Ama bunun için iki kişi gerekir.
NE YAZIK Kİ, BAZEN YAPABİLECEĞİNİZ TEK ŞEY TAMAMEN BIRAKMAKTIR
Tüm ayrıntılar bir yana, bu sizin hayatınız. Toksik aile üyelerinin size yaptığı her şeyi kontrol edemeyebilirsiniz, ancak uzun vadede onlar tarafından azaltılmamaya karar verebilirsiniz. Onların eylemlerinin ve fikirlerinin sürekli olarak kalbinizi ve zihninizi işgal etmesine izin vermemeye karar verebilirsiniz.
Ve hepsinden önemlisi, yarına kiminle yürüyeceğinize ve bugün kimi geride bırakacağınıza karar verebilirsiniz. Mükemmel bir dünyada toksik aile üyeleriyle ilişkilerimizi her zaman düzeltebiliriz, ancak bildiğiniz gibi dünya mükemmel değil. Çaba gösterin ve ilişkileri sağlam tutmak için elinizden geleni yapın, ancak bırakmanız gerektiğinde bırakmaktan ve sizin için doğru olanı yapmaktan korkmayın.
Kaynak: Mystical Raven