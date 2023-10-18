Bu resimde gizlenen nesneleri kaç saniyede bulabilirsiniz? İşte zorlu bir dikkat testi
Herkes çok dikkatli biri olduğunu düşünür ta ki gerçek bir testle karşılaşana kadar! Sizin için derlediğimiz resimlerde gizlenen nesneleri bulmayı, ancak bakmak ile görmek arasındaki farkı bilen kişiler başarabilecek.
Gizli maskeyi bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Bir korsan, pusulası olmadan bir hiçtir! Peki, pusula nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
Kayıp çantayı bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Balıkçının kancasını bulmasına yardım edebilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Yengeç nereye gitti? Cevap bir sonraki sayfada.
Küçük tavşanı bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Bisikleti bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Buralarda bir yılan dolaşıyor ama nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
Tavuğu görüyor musunuz? Cevap bir sonraki sayfada.