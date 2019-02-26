Turnelerle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan ve Zorlu PSM’de düzenli olarak temsillerine devam eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2016 yılından bu yana Zorlu Holding’in çocukların hayal gücünü harekete geçirmeye yönelik başlattığı “Bir Hayal Bir Oyun” projesi ile, her yıl bir ilköğretim öğrencisinin yazdığı hikayeyi tiyatro sahnesine taşıyor.

Bu yıl turne kapsamında sahnelenen “Hayal Çalan Cadı” 2017 yılının birincisi olan Ceren Çiçek’in kaleme aldığı öyküden yola çıkarak Serdar Saatman tarafından senaryolaştırıldı.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu Genel Yönetmeni Gaye Cankaya’nın yönetmenliğini üstlendiği “Hayal Çalan Cadı”; Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun Anadolu Turnesi kapsamında minik tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Müzik, dans, sihir ve bilimi bir araya getiren renkli çocuk oyunu, 5-6 Mart tarihlerinde Ankara Etimesgut Belediyesi Ata Kongre Merkezi Ömer Seyfettin Salonu’nda; 7-8 Mart tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda; 9-10 Mart tarihlerinde ise Bursa Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

PROGRAM

Ankara

Tarih: 5 & 6 Mart 2019

Yer: Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre Merkezi Ömer Seyfettin Salonu

Seanslar: 11.00 // 13.00

Eskişehir

Tarih: 7 & 8 Mart 2019

Yer: Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera)

Seanslar: 11.00 // 14.00

Bursa

Tarih: 9 & 10 Mart 2019

Yer: Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

Seanslar: 11.00 // 13.00