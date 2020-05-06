Zorlu Enerji'den Osmaniye'ye solunum cihazı desteği

AA

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende Zorlu Enerji Rüzgar Santralleri Bakım ve İşletme Müdürü Oktay Ertuğrul tarafından cihazlar, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz’a teslim edildi.



Öznavruz, burada yaptığı açıklamada, "Bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza vermiş oldukları destek için Zorlu Enerji’ye, kurumumuz ve ilimiz adına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.