Zorlu Enerji, Dorak Holding iş birliğiyle elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletiyor

AA

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorlu Enerji elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Şirket gerçekleştirdiği yatırımlarla 81 ilde 600'ün üzerinde noktada 1100'den fazla soketle hizmet veriyor. Zorlu Enerji, ZES sayesinde Türkiye'de elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını genişleterek, tatil merkezlerinde elektrikli araç kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

Zorlu Enerji, Dorak Holding ile yaptığı işbirliği kapsamında Nevşehir'de Göreme Kaya Otel, Avanos Hilton Otel, Venessa Seramik, Ramada By Wyndham Cappadocia, Ankara'da Sur Çankaya, Aydın Kuşadası'nda Le Bleu Hotel, Çanakkale'de Troia Dinlenme Tesisi olmak üzere toplam 7 noktada elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES kurulumu gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için yatırım yaptıklarını belirterek, "Elektrikli araç ekosistemine yönelik yaptığımız yatırımlarla ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, elektrikli araç kullanıcılarına Türkiye'nin Ege ve Güney sahilleri başta olmak üzere 81 ilde kesintisiz sürüş yapma imkanı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salman, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobilleri, tüm seyahat destinasyonlarına yaymayı hedeflediklerini aktararak, "Bu anlamda yaptığımız ve bundan sonra da yapmayı planladığımız yatırımlarımızla turizm sektörüne ve ülkemize katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.