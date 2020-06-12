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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) beş ortağından Zorlu Holding bünyesine Zorlu Enerji, elektrikli araçlara hizmet verecek şarj istasyonu konusunda yeni bir adım attı.

Bu kapsamda, Zorlu Enerji'nin, şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin AB ve çevre ülkelere taşınması ve bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla Hollanda'da yeni bir şirket kuracağı kaydedildi.

Şirketten dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin doğrudan yüzde 100 hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği ifade edildi.